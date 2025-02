Latvala hakkab ralliradadel noori konkurente kimbutama. Ja mitte «uunikumi» roolis

Soome meistrivõistluste korraldajad on kinnitanud, et Latvala startind 8. märtsil Savonlinna rallil koos kaardilugeja, samuti endise rallisõitja Juho Hännineniga. Latvala on eelmistel hooaegadel teinud Soome MM-etapil kaasa Rally1- ja Rally2-autodel, kuid nüüd asub ta kaasaaegse ralliauto rooli ka kohalikul rallil.