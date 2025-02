Eestile MMilt esimese medalikoha toonud Margus Ader: «See oli julm!»

«Väga-väga raske oli,» kirjeldas Ader, omaaegne Eesti koondislane. «Lihtsalt segane ettevõtmine. Ma polnud valmis. Aga pingutasin rohkem, kui suutsin. See oli julm!»

Nii palju oli ta Lenzerheidesse saabudes siiski kuulnud, et MMi korraldajad ootavad teda päev enne suurvõistluste algust starti, et kontrollida teleülekannet tegeva meeskonna valmisolekut avapaugust autasustamiseni. Aga ta arvas, et sellest tuleb pigem sõu, mitte halastamatu võitlus.