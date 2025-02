Postimehe rallisaade «Parc Fermé» vaatas põhjalikumalt otsa sel nädalal toimuvale Rootsi MM-etapile, kus lisaks sportlikule poolele kütavad kirgi kohalikud põdrakasvatajad ning ühe küla väga otsustava vastuseisu tõttu on oht, et pühapäevased kiiruskatsed võivad sootuks ära jääda. Kui tõsise probleemiga on tegemist ning kuidas seda lahendada? Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.​​​​​​