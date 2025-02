Hannes Soomer asub BMW tehasemeeskonna ridades püüdma meistritiitlit

Soomer jätkab neil päevil hooajaks ettevalmistumist treeningutega Hispaanias, kus tal tuleb esimest korda astuda valitsevast Saksamaa meistrist maha jäänud SUURTESSE saabastesse. Õnneks küll kujundlikult, sest saapad ja kiiver on edaspidigi Soomeri enda mõõtu, ent kõik muu saab olema uus ja mullust «sõjaratsut» meenutab lisaks võistlusnumbrile ning mootorratta mudelinimele (BMW M 1000 RR) vaid smurfikarva triip värske tsikli gondlitel.

«Selle üle läbirääkimised veel käivad, kui palju Enos Motorsport’i sinist uue ratta kujunduses alles jääb,» kinnitab Soomer kuluaarides levinud kõlakaid, «Aga tõsi ta on, et stardin nüüd Saksamaa meistrivõistlustel võistkonna Masteroil Alpha Van Zon BMW koosseisus. Tegemist on Saksamaa meistrivõistlustel osaleva BMW nn tehasetiimiga, kelle esisõitjaks oli mullu Saksamaa meistriks kroonitud Ilya Mikhalchik ja kelle asemel tuleb nüüd minul kastanid tulest välja tuua,» rääkis Soomer pressiteates.

Kastanite all peetakse siinkohal otse loomulikult silmas tiitlivõitu, ei vähemat. «Unistada tuleb suurelt ja sellel aastal on tiitlivõit reaalsem kui varem. Varem olid meie relvadeks nälg, nutikus ja kogemused ning ajasime suuri tegijaid taga, püüdes napi eelarve kiuste nende tehniliste arendustega sammu pidada. Ent nüüd olen ise ühes neist suurtest tiimidest, keda varem püüdsime kätte saada ja see rohkem kui motiveeriv tunne.»

Muus osas jääb Soomeri abiliste koosseis samaks, aga meeste «pesu» värv ja boksi asukoht muutuvad. «Võistkond annab meile ratta ja tingimused selle jooksutamiseks ning soovi korral saame tsikli ka Eestisse tuua, et seda siin häälestada või näiteks Suurel Võidusõidul startida. Treeningutega alustasin veebruari alguses ja märtsikuu on juba tihedalt sõidupäevi täis pikitud, mistõttu loodan, et oleme hooaja alguseks paremini valmis kui varasematel aastatel.»

Saksamaa meistrivõistlustega mootorrataste ringrajasõidus (IDM) tehakse algust mai teisel nädalavahetusel (09.-11.05, Oschersleben), ent siinkohal ei tohiks ära unustada sedagi, et Soomer on BMW kestvussõitude tehasemeeskonna (BMW Motorrad World Endurance Team) palgal neljanda sõitjana, ent vaevalt see võistluskalendrit segama hakkab. «Kindlasti tahab võistkond mõne kestvussõiduga minu kogemuste pagasit kasvatada, ent tähtsaim on Saksamaa meistritiitli püüdmine.»