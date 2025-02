Hõbedane Laura Anga: olen järgmise võistluse eel väga enesekindel!

«Tunne on väga hea ja olen väga rõõmus,» ütles Anga veidi pärast edukat võistlust, mida ta esimese laskumise järel juhtis. «Mõned asjad oleksid saanud olla puhtamad, aga olen ikkagi tulemuse üle väga rõõmus. Teadsime enne võistlust, et kui maandun hüpped puhtalt ära, siis on poodiumile jõudmine võimalik.»