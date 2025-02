Uus olümpiaala on tegelikult vana olümpiaala uues kuues. Nimelt on alpi kahevõistlus alates 2026. aasta Milano-Cortina taliolümpiast tiimivõistlus, kus üks sportlane sõidab kiirlaskumist ja teine slaalomit.

Varem oli tegu individuaalse alaga, kus pandi proovile sama mäesuusataja võimekus kahel vastandlikul alal, aga kuna selle menu sportlaste seas kippus vähenema, muudeti formaati, et motiveerida maailma parimaid kiirus- ja tehnikaalade spetsialiste. MMi kavas on see formaat esimest korda tänavu.