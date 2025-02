Tuuli Tomingas haigusest: olin nii jõuetu, et ei jaksanud relvagi käes hoida

Praegu sõidetakse avaala, segateatesõit. Tomingas ütles ETV ülekande ajal, et ehkki hooaja alguses tekkinud tõrked muserdasid kõvasti, ei tajunud ta treeningutel, et lahti oleks midagi hirmsat. «Lootus oli kogu aeg olemas. Ilmselt närisime probleemi läbi ja Anterselvas hakkasid asjad vaikselt toimima, aga haigestmine enne hooaja kõige tähtsamat perioodi on väga valus,» lausus Tomingas.

Ta märkis, et sellest, mis probleemi läbi näris, ei soovi praegu rääkida. Kui, siis hooaja lõpus.

Äsjast haigust nimetas Tomingas viimaste aastate kõige karmimaks: «Ma pole olnud aastaid nii haige, et peaksin jääma voodisse pikali. Kerged köhad-nohud on läinud kärmelt üle, aga nüüd olin siruli ja jõuetu. Proovisin küll relvaga tööd teha, aga ei jaksanud isegi relva käes hoida. Väga halval ajal tuli väga halb haigus.»

Täielikku jõuetust oli kolm päeva, plaanilisest tegevusest jäi ta eemale nädala.

Mida võiks MMilt oodata? «Ajalugu on näidanud, et mulle siinne rajaprofiil ja kõrgus sobivad, aga mis üldse ei sobi, on pehme ja aeglane lumi. Ma ei oska seisundile hinnangut anda, sest lumi on erakordselt aeglane. Ei oska isegi öelda, kas kõik on rajal teod või on asi minus ja minu keha pole veel valmis. Eks esimesel võistluspäeval paista, mis seis on.»

Tomingas kinnitas, et võistelda ta nüüd juba saab. Esimestes trennides ei tagunud süda nagu pärast viirushaigust ning see annab lootust. Jõud tuleb päev-päevalt tagasi stardini on veel kaks päeva.

Reedel sõidavad naised 7,5 km sprindi.