Rovanperäl selja prügiseks teinud noor talent stardib Rootsi MM-rallil

Kauppineni jaoks on eelolev nädalavahetus esimene, mil ta võistleb väljaspool kodumaad. Noor rallimees teadvustab omale, et Rootsis midagi kerget olema ei saa, kuid ülemäära väljakutset ei karda.

Lisaks sellele, et tavaliselt on MM-rallid riigisisestest võistlustest pikemad, peab Kauppinen hakkama saama ka teistsuguse rehviga – MM-sarjas on tänavu kasutusel Hankooki rehvid, Soome sarjas võistleb noormees Michelinidega. Rootsi ralli kontekstis on erinev ka piikide pikkus – Hankookide naelad on mõne millimeetri jagu Michelinist lühemad.