VIDEO Kelly Sildaru avaldas senise taastumisprotsessi ühe suurema võidu

Teen lõviosa harjutusi ühe jalaga, et opereeritud jalg saaks piisavalt koormust ning et ma ei kompenseeriks korras jalaga. Aga ikkagi treenin mõlemat jalga, lihtsalt tervega teen vähem korduseid. Vahel tunnen trennides valu ja ebamugavust, aga tean, et see on osa teekonnast ning see paraneb ajaga,» sõnas ta.