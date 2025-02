Neuville avalikustas Rootsi ralli võidu võtme

Ka valitsev maailmameister Thierry Neuville sõnas võidukihutamise eel, et nädalavahetuse põhiliseks märksõnaks saavad rehvid.

«Rootsi ralli on hästi unikaalne ralli, mis nõuab väga palju nii sõitjatelt kui ka autodelt. Siin on oluline leida hea seadistus, mis võimaldab sul sõita enesekindlalt. Auto peab olema hästi täpne ning reageerima väikseimalegi roolikeeramisele. Samamoodi on oluline leida pidamine,» vahendab Ralli.fi belglase öeldut.