Finišisirgele laskudes mõistsid seda ka Samuelsson ja Bø, kuid see ei tähendanud, et nad selja sirgu lasknuks: vaja oli ikkagi teineteisele ära teha! Nõnda mindigi viimasesse kurvi kõrvuti, kuid Samuelsson kukkus seal ning Bö väitel nõnda, et üritas ka teda endaga meelega lumele kaasa tirida.