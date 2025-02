Kallimale üllatust planeerinud olümpiapronks tabas tolle hoopis truudust murdmast

Nimelt reisis Praia klubi hingekirja kuuluv 27-aastane libero Rio de Janeirosse, kus broneeris uhke õhtusöögi kahele, et üllatada nõnda oma poiss-sõpra Joaod.

Ent seda õhtusööki lõpuks ei toimunudki, sest pealinna jõudes sai ta teada, et tema «truu» kaaslane petab teda suunamudija Luana Mariaga.

Frustreerununa otsustas Araújo endise poiss-sõbra patud ka avalikuks teha «Kas te teate, mida Natinho tegi? Ta pettis mind selle naisega, kellega on viimases videos,» sõnas ta Instagrami otseülekandes.

«Ma lihtsalt ei saa siinkohal vaiki olla ja head nägu teha. Mind reedeti ja on oluline, et kõik teaksid tõde,» sõnas kodumaa üks populaarseimaid võrkpallureid, kel on Instagramis 480 000 jälgijat.