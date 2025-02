Hyundai tiimipealik nõuab Tänakult ja Neuville'ilt Rootsis tulemust

«​Thierry [Neuville] ja Ott [Tänak] on mõlemad varem Rootsis võitnud, seega loodame, et neil õnnestub oma hooaeg pärast keerulist ja väljakutseid täis avaetappi tagasi ree peale saada,» vahendab rallit.fi Abitebouli öeldut.

​«Ka Adrieni puhul loodame, et tal õnnestub Montes saavutatud head hoogu hoida. Ning äkki isegi juurde panna,» lisas Abiteboul, kelle hoolealustel on Rootsis kasutada uuendustega i20 Rally1-masin.

«Meie eesmärk on, et kõik kolm autot jõuaksid kenasti finišisse. See on praegu isegi kõige olulisem, sest nii Toyotal kui ka M-Spordil on stardijoonel rohkem masinaid kui meil,» lõpetas tiimipealik.