Eesti ainsa profiratturite tiimiga liitus lootustandev talent

Ausi senise karjääri parimaks resultaadiks on 2023 aasta Tour of Estonia Tartu etapi 5. koht ning 2024. aastal saadud pronksmedal U23 Eesti meistrivõistluste grupisõidus.

«​Quick Pro Teamiga liitumine on minu jaoks väga hea võimalus hooaja jooksul startida kõrge tasemega võidusõitudel nii individuaalselt kui ka meeskonna koosseisus. Ma pole endale veel seadnud kindlaid eesmärke, vaid soovin igast võimalusest maksimumi võtta. Olen väga tänulik, et tiim leidis mulle koha, mida tegelikult ei eksisteerinud. Tahan tõestada, et nad tegid õige valiku ning tänu sellele saan jätkata oma karjääri,» sõnas Aus pressiteate vahendusel.

Meeskonna esindaja Rigo Räim kurtis, et tiim sooviks rohkem Eesti rattasporti panustada ja talente juurde võtta, aga eelarve seab päris karmid piirangud.

«Meil polnudki plaanis kedagi juurde võtta, aga kuulsime, et Aus on ilma meeskonnata ja läbirääkimiste tulemusena jõudsime kokkuleppele. Me ei saa talle pakkuda päris tervet hooaega, sest kokkulepped teiste sõitjatega ja plaanid on juba tehtud.

Olles meie meeskonna litsentseeritud rattur, saab ta Belgias sõita Pro Kermesse tasemega võistlustel. Need on väga kõrge tasemega amatööride sõidud, kus on isegi joonel World Touri ratturid ja mõnikord ka rattamaailma superstaarid. Seal saab ta üksi ilma meeskonnata starti minna, treenida ja areneda.

Ta teeb mõnedel võistlustel kaasa ka koos meeskonnaga, kus ta kindlasti saab enda sisu näidata. Üheks neist on Tour of Estonia ja Eesti meistrivõistlused. Lisaks peab ta olema valmis iga hetk meie võistluskarusselliga liituma, sest tahest-tahtmata võib kedagi tabada haigus või vigastus,» lausus Räim.