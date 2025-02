Rapla vastu võimu näidanud Tartu pääses karikavõistluste finaali

Võitjate parim oli 22 punkti ja 6 lauapalliga Karl Johan Lips. «Täna õnnestus meil taktikaliselt. Meil endal kukkusid pallid korvi sisse. Rapla on selline meeskond, neil on palju selliseid mängijaid, kui need saavad tunnetuse kätte, siis võivad kuumaks minna. Suutsime kõiki vaos hoida, neil ei tekkinud head tunnet mängus olles. Puhtalt emotsiooni pealt võib öelda, et senise hooaja parim esitus,»​ lausus Lips pärast mängu Inspira ülekandes.