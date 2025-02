Kriminaalses joobes autot juhtinud Läti korvpallilegend põhjustas avarii

Läti politsei kinnitas LETAle, et 8. veebruaril sai politsei Riias väljakutse, inimese juhitud auto põrkas kokku pargitud sõidukiga. Ükski inimene ei saanud avariis viga. Tuvastati, et liikuva auto juht sõitis 2,33-promillise joobega. Politsei pidas juhi kinni, kuid tema nime ei avalikustatud. Hiljem tuli välja, et tegemist oli Janičenoksiga.