Varasemalt oli teada, et Vene suusataja Aleksandr Bolšunov suundus Itaaliasse treenima. Nüüd tuleb välja, et lisaks temale teeb Euroopas trenni veel kolm suusatajat. Sorini juhendatavad on Saveli Korostelev, Darja Neprjaeva ja Sergei Volkov. Kõik nad treenivad Itaalias Passo di Lavaze suusakuurordis. Laager kestab veel kaks nädalat. Bolšunov kuulub teise treeninggruppi.