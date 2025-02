Tomingas stardib laskesuusatamise MMi sprindis

«Naiste sprinti ma ootan, sest tean, kui heas vormis Regina praegu on. Tuuli [Tomingase] puhul pole ma veel 100 protsenti kindel, kas ta starti tuleb - seda tuleb Indrekult (treener, Indrek Tobreluts - T.G.) küsida, kuid kui ta suusatab samamoodi nagu Anterselvas või Martellis (viimane MK ja EM - T.G.) on puhtalt laskmise korral kõik võimalik,» sõnas koondise peatreener eile Postimehele.

Tomingas näitas eelmisel MK-etapil Anterselvas ja peale seda EMil head suusakiirust. Paraku haigestus ta vahetult pärast EMi külmetusse ning ei saanud ligi nädal aega trenni teha. «Ma pole olnud aastaid nii haige, et peaksin jääma voodisse pikali. Kerged köhad-nohud on läinud kärmelt üle, aga nüüd olin siruli ja jõuetu. Proovisin küll relvaga tööd teha, aga ei jaksanud isegi relva käes hoida,» lausus Tomingas eile ETV ülekandes.

Haigestumine lõi kogu plaani sassi, esimese intensiivsema treeningu tegi ta alles teisipäeval. «Tuuli ütles pärast seda, et pole mõtet sprindivõistlusele üldse minna. Päris adekvaatset hinnangut ta muidugi ei andnud. Esimesed pingutused ongi rasked. Keeruline on määratleda, kaua Tuulil võib tipptasemele naasmiseks aega kuluda. Nüüd võiks iga päevaga paremaks minna,» märkis Tobreluts paar päeva tagasi.

Nüüd on kindel, et eestlannadest asub võistlustulle neli sportlast: Tomingas (stardinumber 7), Regina Ermits (41), Susan Külm (49) ja Johanna Talihärm. Kui Külm ja Ermits tegid kaasa MMi avapäeval segateatesõidus, kus said tiimiga 13. koha, siis Tomingas ja Talihärm teevad avastardi just reedel. Võistlus algab kell 16.05.