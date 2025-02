VIDEO Neuville, Fourmaux ja teised laulsid Tänaku tütrele sünnipäevalaulu

«Lumi on tore kate, MM-sarjas eriline. Sel aastal paistavad olud väga head, nii et asi taandub puhtalt võimekusele,» alustas Tänak,

Seejärel uuris WRC-sarja hääl Rebecca «Becs» Williams​ saarlaselt ka hääle-vormi kohta, sest Tänaku naine Janika olevat talle hommikul saatnud sõnumi, kus seisis, et täna on tähtis päev, tütre Mia sünnipäev. «Umbes kümme aastat laulsid ühe katse lõpus Miale sünnipäeva laulu. Me kõik tahaks seda uuesti kuulda!» märkis reporter.

«Jah, no pressure...» muigas Tänak. «Ma pole kindel, et olin toona kaine, et laulma hakkasin, aga kuna sõitsin rallit, siis ilmselt pidin olema. Aga täna olen isegi üllatunud, et tollal nii läks.

Ühest küljest on kahju, et Mia sündis Rootsi ralli nädalal. Võib-olla olen viimase kümne aasta jooksul korra-kaks tema sünnipäeval kodus olnud. Isa seisukohalt on kahju, aga ta on tubli tüdruk ja mõistab.»

Ja ühes teistega, sealhulgas tiimikaaslaste Fourmaux' ja Neuville'iga võetigi vana hea «Happy Birthday» viisijupp üles!

Les pilotes qui chantent Happy Birthday à la fille de Ott Tänak ! Personne ne l'avait dans son bingo celle-là !#RallySweden pic.twitter.com/b5SxjK6JLD — Gazou (@paddock_inside) February 13, 2025

Järgmistel päevadel selgub, kas mehed on ka ralli ajal sama heas tujus. Postimees vahendab Rootsi rallil toimuvat põhjalikus otseblogis.