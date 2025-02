Külma närvi hoidnud Pärnu astus ühe sammu poolfinaali suunas

Vastuvõtul oli napilt parem Selver: 35 vs 34 protsenti, rünnakuid lahendasid paremini aga Pärnu mehed: 45 vs 43 protsenti, blokist sai Pärnu 4 ja Selver x TalTech 7 punkti ja servil lõiv võitjad 5 (9 eksimust) ja kaotajad 3 ässa (10 viga).

Pärnu meeskonna diagonaalründaja Renee Teppan sõnas pärast matši, et peamise ülesandega saadi täna hakkama, ent ollakse alles poolel teel. «Klassikaline play-off'ide algus. Loomulikult Selver tahab ja üritab, nad polnud kehvad ja pidime kõvasti võitlema. Me pole ise mingis tippvormis. Aga sellised need kaklused play-off​'ides ongi ja tegime seda, mida tegema pidime ehk kodus võitma,» vahendas mängija sõnu volley.ee.

Pärnu pani oma paremuse maksma just tasavägistes geimi lõppudes, kus näitasid külma närvi. Teppani sõnul on see nende tugevus. «Üldjuhul võidame neid geimi lõppe, kus asjad tähtsamaks lähevad. Me naudime neid,» sõnas ta.