Ilmataat võib mängida head kaardid Toyota sõitja kätte

Rootsi ralli on MM-hooaja ainus võistlus, mis sõidetakse lumistel teedel. Kui rajale on sadanud värske lumi on olud sarnade kruusarallidele – mida hiljem stardid, seda paremates tingimustes saad sõita. Tänavu on aga ilmataat Rootsis tekitanud olukorra, kus eespool startijatel võib olla väikene eelis.​