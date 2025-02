Ott Tänak: tahaksin saada autoga rohkem üheks, et piire kompida

Päeva avanud 28,27 km pikkusel Bygdsiljumi katsel näitas Tänak kolmandat aega, kaotust Elfyn Evansile kogunes 2,2 sekundit.

«Ülikeeruline. Jäistes kohtades on pidurdamine okei, aga siis on seal lahtine lumi kõrval. Raske enesekindlust leida, liiga alajuhitav minu jaoks,» sõnas ta katse lõpuks.

Ka järgmisel, 20,51 km pikkusel Andersvattneti esimesel läbimisel oli saarlane kolmas, Evansile kogunes kaotust 3 sekundit.

​«Nagu sõidaks snow-drift rallit, pidamist pole ollagi. Pole kindel, et see on seotud seadistusega. See ongi lihtsalt siinne pidamine,» sõnas ta.

Hommikupooliku viimane, 10,8 km pikkune Bäck oli Tänakule kõige keerulisem. Kaotust Adrien Fourmaux'le kogunes 6,2 sekundit, millega ta pudenes ka tiimikaaslase selja taha kolmandaks.

«Juhitavus pole kiita, aga vaatame, mida pärastlõunal teistes oludes teha suudame,» sõnas viiendat aega näidanud Tänak.​

SS4OA Foto: EWRC

Lõunases meediaalas küsiti Tänakult, et kuigi eestlane ei tundu praeguse seisuga rahul, siis üldpilti vaadates pole ju positsioon üldsegi mitte paha? «Kokkuvõttes oli positiivne hommik. Meil pole veel autos korralikku rütmi. Kalle [Rovanperä] siin just selgitas ja ma arvan, et meil on natuke samamoodi. Sellist voolavust on raske leida. Pidamine on kõikuv, samamoodi ka tasakaal. Mõnedes kohtades tahaksin saada autoga rohkem üheks, et piire kompida ja leida hea rütm.»

Kas need on autost tulenevad takistused või hoopis seotud rehvi tundma õppimisega? «Võib-olla peaks auto olema rehvi suhtes teistmoodi kohendatud. Seda on praegu raske öelda. Aga katsete teisel läbimisel on olud sootuks teised. Kindlasti näeme kruusa ja rohkem lahtist pinnast, kui hommikul. Kõik, mis tegime täna hommikul, selle pealt saame homme hommikust seadistust paremaks muuta, kui meid ootavad sarnased olud.»

Fourmaux on neljast katsest võitnud kaks, mida teeb alles oma teist MM-rallit Hyundaiga sõitev prantslane eestlasest teisiti? «Ma ei tea, ma pole tema insener,» vastas Tänak. Siis uuris Julian Porter, et ehk läheb ta ja luurab Fourmaux auto ümber ja vaatab, mida temalt õppida. «Autod tunduvad väljast samasugused. Aga ralli on alles noor, küll me leiame midagi,» ütles Tänak lõpetuseks.

Rootsi ralli jätkub kell 15.48 ning õhtul ootab sõitjaid ees neli katset.