Tormis Laine etteaste MMi suurslaalomis ebaõnnestus

Kolmapäeval tegi Laine koos Juhan Luigega MMil Eesti mäesuusatamise ajalugu, kui tiimivõistlustel saadi 13. koht. Tegemist on Eesti kõrgeima kohaga MMil. Seni kuulus see aunimetus Juhan Luigele, kes saavutas 2023. aasta MMil Courchevelis (Prantsusmaa) alpi kahevõistluses 18. koha. Olgu öeldud, et Tormis Laine senise karjääri parim koht MMil on tunamullune suurslaalomi 31. koht.