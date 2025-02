Meedia: WADA nõuab maailma esireketile pikka võistluskeeldu

WADA nõuab Sinneri karistamist rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) kaudu, nad tahavad, et itaallane saaks vähemalt üheaastase võistluskeelu. Otsust on oodata aprilli keskel toimuva istungi järel, kirjutas La Stampa.

Eelmise aasta märtsis andis Sinner kaks positiivset dopinguproovi, millest leiti klostebooli jälgi. Ta on tagasi lükanud kõik süüdistused, et on kasutanud teadlikult keelatud aineid. Väidetavalt kasutas tema füsioterapeut sõrmehaava ravimiseks spreid, milles sisaldus klostebooli ning massaaži järel imbus aine Sinneri kehasse.