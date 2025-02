Taylor Swifti kavaler võib sportlaskarjäärile joone alla tõmmata

Emily Curiel / Ecuriel@Kcstar.Com / Kansas City Star via ZUMA Press Wire / Scanpix

Ameerika jalgpalli liiga NFLi klubi Kansas City Chiefsi mängija Travis Kelce, kes on ülemaailmset tuntust saanud ka seetõttu, et on popstaari Taylor Swifti poiss-sõber, kaalub NFList erru minekut, kuid pole oma tuleviku suhtes veel otsust langetanud.