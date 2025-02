«Palju kruusa! Juba pärast paari kilomeetrit tundsid, et rehvidele see ei meeldinud. Üritasin olla [oma sõidustiililt] seega võimalikult sujuv, aga kuivõrd see on esimene katse, mida sellistes oludes sõidame, siis näeme alles nüüd, kuidas see rehvidele mõjus,» sõnas saarlane katse lõpus.