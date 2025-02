Selver x TalTechil on enesekindla Pärnu vastu selg vastu seina, Võru läheb Lätti ajalugu tegema

Selveri peatreener Andres Toobal tõdes samuti, et puudu jäi otsustavusest. «Mingi ajani püsisime ilusti mängus, raskem oli siis, kui vastane mõne punktiga ette pääses. Tähtsatel hetkedel võtsid nemad oma ära, sest neil on niipalju rohkem enesekindlust.

Meil geimi lõppudes sellist otsustavust pole, jääme ootama, et äkki teeme mingi ilusa liigutuse. Nemad on saanud terve hooaja seda enesekindlust koguda. Eelmisel hooajal olime ise sarnases seisus, ja oli kindlus, et küll me need geimi lõpud kätte saame,» sõnas peatreener.

«Aga püssi me põõsasse visanud pole, peame edasi suruma. Läheme kordusmängule teadmisega, et meil olid igas geimis võimalused, aga me ei kasutanud neid ära. Lincoln [Williams] tegi oma asjad ära, aga sidemängija ei leinud õigetel hetkedel [Andri] Aganitsa üles ja nurkade panus peab ka rünnakul suurem olema. Proovime kodusaalis oma võimalused ära kasutada ja võtame avamängust teadmise, et edu saavutamine pole midagi võimatut,» lisas juhendaja.

Pärnu VK kogenud kapten Andrus Raadik naudib hooaja tähtsamaid mänge väga. «Enesekindlus hooaja selles faasis on väga oluline. Ebakindlana polekski midagi teha, siis oleks ainult lootmise peale asi üles ehitatud. Enesekindluse saab kõige paremini mängudest kätte, sest hea esitus tõstab enesekindlust,» teab Raadik üht valemit, mis neile seni edu on toonud.

«Geimi lõppudes on julgust vaja! Mina naudin seda aega täiega, need on minu karjääri viimased kuud, seega tagasi pole midagi hoida!» lisas nurgaründaja.

Kolmandas veerandfinaalis on samuti peetud üks mäng, kus Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikool alistas Robežsardze/Riia. Selle paari teine kohtumine toimub laupäeval kell 18.00 Daugavpilsis.