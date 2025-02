BLOGI Johannes Thingnes Bø on MM-ajaloo edukaim laskesuusataja!

Enne võistlust:

Siimeri tegi kolmapäeval Eesti koondise peatreeneri Stefan Lindingeri sõnul hooaja parima võistluse. Siiski see teda ei üllatanud. «Mõni inimene lihtsalt on selline, kes vajab mingit suurt sündmust, et hästi esineda: näiteks pulmi või MMi,» lausus juhendaja.

Lindinger on sprindi eel optimistlik. «Kristo osas olen positiivne, sest ta on heas vormis ning kui ka laskmine õnnestub... Renelgi on nüüd veidi aega, et haigusest paremini välja tulla,« lausus peatreener. »Üldiselt ütlen seda, et kui meie sportlased teevad ära selle, milleks võimelised, on head kohad võimalikud.»