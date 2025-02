Oma piire kombanud Tormis Laine: pole vahet, kas saan 20. koha või katkestan

See on lihtsalt mäesuusatamise eripära. Kui laskesuusatamises mööda lased, lähed trahviringile ja saad edasi võidelda. Kui iluuisutamises või murdmaasuusatamises riskid ja kukud, siis ajad end püsti ja saad edasi võidelda. Kui mäesuusatamises pinna jalge alt kaotad, võid suure õnne korral tagasi püsti saada, väravagi läbida ja edasi võidelda. Enamasti tähendab see aga sõidu lõppemist. Nii läks ka täna Lainega.