Mitme riigi uisuliidud protestivad Venemaa uisutajate olümpiale lubamise vastu

Algatajaks oli Norra uisuliit, mille juht Mona Adolfsen teatas kodumaisele uudisteagentuurile NTB, et ISU detsembrikuist otsust analüüsiti põhjalikult. «Toimuv eriti ei üllatanud meid, teisalt aga oli ootamatu asjaolu, et just ISU oli esimene venelaste võistlustele tagasi lubaja. Me ei nõustu sellega,» teatas Adolfsen.