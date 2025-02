Latvala andis Rovanperäle tugevat kriitikat

Pärast reedest päeva on Rovanperä alles kuuendal kohal ja jääb 25,5 sekundit maha Toyota tiimikaaslasele Elfyn Evansile. Ott Tänak on teine ja kaotab liidrile 0,6 sekundit.

Latvala sõnul on Rovanperä kehva esituse põhjuseks uus rehvitootja. Sel hooajal on autoralli MM-sarjas kasutusel Hankooki rehvid. Hankooki naastrehvid, mis on mõeldud talvisteks tingimusteks, ei tundu Rovanperä sõidustiili jaoks sobivat.