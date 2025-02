Eesti neiu noppis noorte olümpiafestivalil juba teise medali

Revjagini treener Mihkel Ustav rääkis pärast laupäevast võistlust, et ta ei osanud sellist edu oodata. «Aga kui siia Gruusiasse jõudsime, siis nägime võimalust. Simonat tuleb kiita, tal on tugevad närvid. Hommikul oli treeningul näha, kui kindlalt ta oma trikid ära tegi. Isegi kui tuul puhub või lumi on aeglasem, võtab ta ennast kokku,» lausus juhendaja.