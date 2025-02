Eesti teenis olümpiafestivalil kuuenda medali

«Ma olen väga õnnelik. Ma praegu ei saa päris täpselt aru. Mõtlesin, et heitlen koha eest finaalis, aga et sekkun medalimängu, on uskumatu! See medal tähendab nii mulle kui Eestile väga palju ja see jääb väga kauaks meelde. Koos Hertaga finaalis võistlemine lisab sellele kõigele nii palju juurde. Kui nägin, et kaks eestlast on finaalis, olin ma nii õnnelik, et suudame pakkuda konkurentsi Euroopas,» sõnas Kivil pärast võistlust pressiteenistusele.