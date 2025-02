Ott Tänakul tuli Rootsi ralli teisel täispikal päeval rinda pista erinevate pisihädadega, mistõttu hoiab ta viimase võistluspäeva eel neljandat kohta. Kuigi poodium on 6,5 ja esikoht 12,8 sekundi kaugusel, ei usu saarlane, et need vahed oleks hetkel tagasi sõidetavad.