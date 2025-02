Ropu suuga Bellingham sai punase, Madridi Real kaotas punkte

Jude Bellingham couldn't believe his red card 😅 pic.twitter.com/T6EvxX2O1B

Madridi peatreener Carlo Ancelotti, kes sai avapoolajal Munueraga vaidlemise eest kollase, arvas mängujärgsel pressikonverentsil, et Munuera tõlgendas Bellinghami valesti. «Bellingham ei teinud midagi, mis väärinuks väljakult eemaldamist. Jude ütles fu*k off, mitte fu*k you. Ma ei usu, et see oli mõeldud solvanguna,» ütles Ancelotti