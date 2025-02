Tormis Laine esitus MMil slaalomis ebaõnnestus: kiirus läks liiga suureks ja viga tuli sisse

Eesti Suusaliidu juht Kristjan Koll kiitis Laine julget ja ründavat sõidustiili: «Tormis näitas, et on valmis kõrgete kohtade eest võitlemiseks riskima. Tänases teises sõidus näitas ta teises sektoris maailma parimate sportlaste seas teist kõige kiiremat aega – see on saavutus omaette! See kinnitab, et ta on rahvusvahelises konkurentsis üha enam pildis ja suudab kiirematel lõikudel juba täna maailma tippsuusatajatega sammu pidada. Olen uhke, et meil on mäesuusataja, kes on sportlane hinges, südames ja kahe kõrva vahel.»