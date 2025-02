Ott Tänak Rootsi ralli neljandast kohast: tuleb vaeva näha, et täispakett kokku panna

Ott Tänak jäi täna lõppenud Rootsi rallil esimesena poodiumilt välja, kuid on uuenduskuuri läbinud Hyundai i20 Rally1-auto osas optimistlikult meelestatud. Hooaja ainsa talveralli osas jäid teda häirima tehnilised tagasilöögid ning ta loodab, et Keenia MM-etapiks on auto jälle töökindel.​