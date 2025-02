Põhja-Koreas näeb tipptasemel jalgpalli, kuid kahe klubi mängud on keelatud

Näiteks ei näidata kõiki mänge, neid kantakse üle kuus kuud pärast mängu toimumisaega ning on 60 minutit pikad. Tottenhami ja Wolverhamptoni mängud on sootuks keelatud.

Nagu teada, on Lõuna-Korea ja Põhja-Korea igipõlised vaenlased ja julgeolekuolukord riikide vahel on olnud pikka aega pingeline. Tottenham Hotspursi ridades mängib Lõuna-Korea ajaloo ja maailma üks paremaid vutimehi Heung-Min Son. Nende teine suurem staar Hee-chan Hwang mängib Wolvesis.

38 Northi aruandest selgub, et ka põhjakorealased said vaadata Kataris toimuvat meeste MMi, Meistrite liiga finaalturniiri ja teiste Euroopa liigade mänge. Kõik jalgpalliülekanded on tõenäoliselt vastuolus autoriõigustega. «See on mõistatus, kuidas KCTV antud materjali,» seisab raportis.