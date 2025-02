Kas jälituses 20. koha saanud Tuuli Tomingas on tagasi? «Tahaks loota.»

See oli Tominga käimasoleva hooaja parim esitus (jättes kõrvale EMi 15. ja 4. koha). Kuigi mulluse MMi 10. ja 8. kohaga ei saa seda võrrelda, siis sellegipoolest võis paljudel laskesuusasõpradel tekkida küsimus, kas sel hooajal erinevate probleemidega maadelnud ja hiljuti haige olnud Tomingas on viimaks tagasi.

Tomingas jäi vahetult enne MMi haigeks, mistõttu oli suur küsimärk tema vormi kohal. Ta tõdes pärast tänast võistlust, et enesetunne pole jätkuvalt hea. «Tundsin end algusest peale uimasena. Ei tea, kas eelmise nädala jamad on kuhjunud, aga hästi tuim on olla. Sain kohe aru, et pean üritama teistega tempot hoida ja vaatama, mis tiirudes juhtuma hakkab,» ütles ta.