Eesti troonis olümpiafestivalil medalite arvult edetabeli tipus

Eesti Olümpiakomitee noortespordi projektide juht Merle Kaljurand tõdes, et nii edukat taliolümpiafestivali pole meil kunagi olnud. «Oleme saanud teiste riikide esindajatelt palju õnnesoove. Isegi Euroopa Olümpiakomiteede president Spyros Capralos teadis täpselt, mitu medalit Eestil on. Tasub rõõmustada, et meil on väga hea järelkasv, kellest nii mõnigi võib juba teha oma etteaste täiskasvanute seas järgmisel aastal Milano Cortina olümpiamängudel,» rõõmustas Kaljurand.