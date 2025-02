REPORTAAŽ Lumeolud aeglustasid Tartu maratoni võitjat kümmekonna minuti jagu

Eliitsõitjad, keda oli kirjade järgi täpselt sada, pidid viima oma suusad maratoni stardialasse varem kui kõik teised, hiljemalt kella poole kümneks. Siis said nad teada, mida Fortuuna ütleb. Loos otsustas, kelle suusad lähevad enne 40 kilomeetri klassikasõidule minekut fluorikontrolli. Fluor on mullusest määrdevahendina keelatud.

Jaanus Laidvee, kes on viimasest neljast Tartu maratonist lõpetanud kolmel esisajas, kontrollist pääses. Esialgu. Korraldajate esindaja paigutas tema suusad stardikoridori numbri 48 kõrvale. See oli Laidvee stardikoht. Kõik esimesed sada said personaalse koha ega pidanud kitsas, kuue jäljepaariga stardialas enda eest võitlema.