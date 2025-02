Hyundai pealik lubab Toyotale lahingu anda: me ei pea tegema midagi suurt, et asju parandada

WRC-sarja teise etapiga sai Toyota järjekordselt maksimaalse punktisumma ning MM-sarja juhitakse 120 punktiga. Teisel kohal olev Hyundai on kogunud 72 punkti ning nende tiimipealik Cyril Abiteboul möönab, et kuigi vahe on punktitabelis suur, siis on neil jäänud väga vähe puudu, et Toyotade asemel tabeli tipus troonida.​