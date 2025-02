Kaldvee ja Lill MK-etapi teisest kohast: finaalmängus jäi varu sisse

«Eks alati tahaks võita, aga arvan, et rohkem on siit vaja õppida asju, mida arendada, saamaks veelgi paremaks. Kui võidaksime kõik mängud, siis ei oleks õppimisemomenti nii palju,» ütles Kaldvee. «Meile on iga võistlus oluline, eesmärk on alati jõuda vähemalt poolfinaali. Selle siin täitsime, jõudsime finaali.»