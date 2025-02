Pettunud Rovanperä on nõutu: kui kruusal ka kiirust pole, siis ma ei tea, mida teha

2022. ja 2023. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Kalle Rovanperä on alustanud tänavust MM-hooaega tagasihoidlikult. Mullu vaid valitud etappidel sõitnud 24-aastane soomlane ei ole oma tulemustega rahul ning loodab, et kuu pärast toimuval Keenia rallil, mis on hooaja esimene kruusaralli, on ta paremas vormis.​