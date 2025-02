Rootsi ralli üllatusmees avaldas edu valemi

31-aastane Katsuta on WRC tippklassis sõitnud alates 2020. aastast ning mitte kunagi varem pole ta MM-ralli võidule olnud nii lähedal, kui nüüd Rootsis. Sel hooajal järelejäänud 12 MM-etapile otsa vaadates usub ta, et suudab astuda järgmise sammu, et jõuda karjääri esimese võiduni.