Kahju: Henri Drell jääb EM-valiksarja viimases aknas koondisest eemale

Seni pole USAs pallivaid mehi keset hooaega appi saadud, kuid jaanuari lõpus tekkis kerge lootus, et Drell saab ses aknas koondisega liituda. Kui mullu samal ajal oli ta seotud Chicago Bullsiga sõlmitud kahepoolse kontrahtiga, siis nüüd kuulub ta Portland Trail Blazersi duublisse, Rip City Remixisse. Põhimeeskonnaga otsene, lepinguline seos puudub.

Roos rääkis mõne nädala eest, et omalt poolt tehakse kõik, et praegu heas hoos olev Drell – kes on mitmel korral visanud mängus 30+ punkti ​– jõuaks Tallinna. Korvpalliliit suhtles mängijaga, kes siis omakorda arutas asju klubiga. Lõplik selgus saabus päris viimasel hetkel ning paraku pidi Roos nentima: «Selles aknas Drelli kohal pole».