Kiitustega üle valatud Zirk Swim Cup sai uhke lõppakordi, Jefimova lustis ootamatul alal

Slovakkia parim naisujuja ja Pariisi olümpial ujunud Potocka sõnas, et on tänulik kõigile inimestele, kes tribüünile kaasa elama tulid. «Täismaja ees võisteldes oli atmosfäär imeline ja aitäh kõigile, kes kaasa elasid,» rääkis ujuja, kes lubas ka järgmisel aastal kohal olla.

Avapäeval 50 m rinnuliujumises maailma hooaja tippmargi 30,23 ujunud Jefimova oli teisel päeval stardis 50 m seliliujumises, kus ta viimati startis kaheksa aastat tagasi. «See ala sai valitud, et oleks natuke vaheldust ja lõbu rinnuliujumisele,» selgitas Jefimova peale finaali, kus ta lõpetas neljandana saades uueks tippmargiks kirja 30,98.

Jefimova rääkis pikemalt ka enda treenerist Henry Heinast ning ütles, et inimesena on ta väga lõbus ja temaga on raske mitte ujuda kiiresti.