Tõehetk: kas Tomingas ja Ermits saavad MMi kulminatsioonil medalite pärast heidelda?

Sinna pääseb, nagu tavaks, 30 sportlast - lasketiirus pole lihtsalt rohkem kohti -, kuid viise, kuidas lunastada koht ühisstardist sõitu, on mitmeid.

Kõige «lihtsam» variant on tulla MMil medalile: nõnda on juba praegu ühisstardist sõidus stardikoht olemas Justine Braisaz-Bouchet'l, Franziska Preußil, Elvira Öbergil ja Suvi Minkkinenil.

Nõnda jääb vabaks veel 16 kohta - eeldusel, et tavadistantsil ei tule poodiumile keegi, kes on väljaspool MK-sarja TOP15 -, mis täidetakse käesoleva MMi tulemuste alusel.

Hetkeseisuga saaks Tuuli Tomingas seniste resultaatide põhjal peale. Nimelt on ta sprindi 32. ja jälitussõidu 20. kohaga teeninud 30 punkti, millega hoiab vastavas pingereas 27. kohta.

Šansse ühisstardist sõitu pääsemiseks evib ka Regina Ermits, kel on 51. ja 25. kohaga koos 16 punkti ning asub hetkel neljandana joone all. Ehk näiteks tavadistantsi 20. koht - mis annaks 21 punkti - võiks olla piisav, et ta ka 23. veebruaril MMil starti pääseks.