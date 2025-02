Aga Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju rõhutab, et olümpiafestivalil võidetud medal on Eesti spordi varasema praktika põhjal hea märk. «EOK vaatest on see võistlus oluline verstapost, mis näitab, mis võib tulevikus juhtuma hakata. Olümpiafestival on esimene lakmuspaber ja Bakuriani tulemused näitavad, et tegu on väga hea potentsiaaliga aastakäikudega,» sõnab Raju.