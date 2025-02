Uuelt Hyundailt kisti küll saladuseloor, kuid mida tegelikult teada saime?

DirtFishi ajakirjanik Luke Barry tegi Rootsi rallist tähelepanekuid. Kõigepealt viskas ta õhku küsimuse, kus on olnud lõdvestunud ja enesekindel Evans viimastel aastatel. «Ta pole kunagi varem hooaega paremini alustanud. Kaks rallit on läbi ja 12 ootab veel ees, mistõttu on MM-tiitlist liiga vara rääkida. Aga kui ta suudab hoida sellist vormi, siis on ta suur favoriit tiitlile,» mõtiskles Barry.